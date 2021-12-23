إيطاليا: الحكومة تدرس تدابير جديدة للتصدي لتفشي وباء كورونا

إكسبو دبي: جناح إيطاليا يستقبل أكثر من 620 ألف زائر
محكمة تونسية تقضي بسجن الرئيس السابق منصف المرزوقي 4 سنوات
الإمارات: ارتفاع حركة الركاب عبر مطار أبو ظبي 400% في 2021
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نابولي .. كنيسة سان فينسينزو مهد المسيح للأخوين سكوتو
مغارة الميلاد على الماء ..في البحيرة أمام جزيرة بورانو ، في البندقية
ايطاليا..بدء تطعيم الاطفال بين 5 و11 سنة
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا