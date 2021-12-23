إيطاليا: الحكومة تدرس تدابير جديدة للتصدي لتفشي وباء كورونا

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - تجتمع فرقة عمل غرفة التحكم ضد كورونا، التابعة للحكومة، اليوم الخميس، لتقييم تدابير وقاية جديدة ضد الوباء، في ظل الارتفاع الحاد في العدوى ووصول متحور أوميكرون.



ومن المتوقع بعد ذلك عقد اجتماع لمجلس الوزراء، تحت قيادة ماريو دراغي، في وقت لاحق من اليوم، للموافقة على التدابير الجديدة.



ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تتخذه الحكومة، تقصير صلاحية شهادة التصاريح الخضراء الصحية، على الأشخاص الذين تم تطعيمهم من سبعة إلى 5 أشهر، بدلا من 9 أشهر.



وكذلك من بين الإجراءات المنتظرة، فرض الارتداء الإلزامي للكمامات في الأماكن المفتوحة والتجمعات.



وفي الوقت الحالي، العاملون في مجال الصحة وضباط الشرطة وموظفو المدارس هم الفئات الوحيدة المزلمة بتلقي اللقاح ضد كورونا، لممارسة عملهم.



وهناك حديث دائر أيضا عن فرض اختبارات سلبية ضد كورونا، لبعض الأشخاص، حتى من بينهم هؤلاء الذين تلقوا لقاح.



الاحتمال الآخر المنتظر، هو أن الحكومة تجعل ما يسمى بـ "الممر الأخضر الفائق"، Super Green Pass، ضروريا لدخول أماكن العمل.



(أنسامد).



