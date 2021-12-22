إيطاليا: إقليم لاتسيو يفرض ارتداء إجباري للكمامات في الخارج

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - أعلن إقليم لاتسيو الإيطالي، الذي تقع فيه العاصمة الإيطالية، روما، فرض ارتداء إجباري للكمامات على المواطنين خارج المنازل، اعتبارا من غد الخميس، ولمدة شهر، جراء تفشي وباء كورونا فيروس من جديد، ووصول متحور أوميكرون الخطير من الفيروسز ويأتي هذا القرار ضمن تدابير تتخذها الحكومة في الوقت الحالي، للتصدي لوباء كورونا، وذلك بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والضيقة.



كما أمرت الحكومة الإقليمية أيضا بضرورة إجراء احتبارات كورونا للعاملين الصحيين كل 10 أيام، وإجراء تلقيح إلزامي لجميع العاملين الصحيين في إيطاليا، وكذلك ضباط الشرطة وموظفي المدارس. (أنسامد).



