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8 مليون إيطالي يلغون الحجوزات لإجازات نهاية العام والكريسماس
    (أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - بسبب متحور أوميكرون ألغى حوالي 16% من الإيطاليين، أي ما يعادل 8 مليون مواطن، الحجوزات لرحلات خلال إجازات الكريسماس ونهاية العام، بسبب ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد، أوميكرون.

    وكشفت دراسة أجرتها وكالة Demoskopika التي تجري أبحاث على السوق أن 8 مليون إيطالي عدلوا عن رأيهم في الذهاب في رحلات خلال إجازات الكريسماس ونهاية العام، بسبب وصول متحور جديد شديد العدوى لفيروس كورونا، وهو أوميكرون.

    ورغم ذلك، فقد تمسك أكثر من نصف الشعب، بحوالي 52%، بقراره بالقيام بالرحلات، في حين أن 24% حجزوا بالفعل، وفق ما أظهرت الدراسة.

    وأشارت الدراسة إلى أن 9 من كل 10 إيطاليين سيتجهون إلى أماكن داخل إيطاليا. (أنسامد).

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