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الإيطاليون ينفقون 238 يورو للفرد على هدايا الكريسماس
    (أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - قالت مجموعة Confesercenti للبيع بالتجزئة إن الإيطاليين سينفقون في المتوسط 238 يورو للفرد على هدايا عيد الميلاد هذا العام.

    وقالت إن قيود كوفيد لم تضر بميل الإيطاليين لتقديم الهدايا في هذا الوقت من العام. (أنسامد).

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