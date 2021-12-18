الإيطاليون ينفقون 238 يورو للفرد على هدايا الكريسماس

مسؤول حكومي إيطالي : تجنب التجمعات الكبيرة في عيد الميلاد
كوفيد:ليجوريا،ماركي،فينيتو،ترينتو تتحول من الأبيض إلي الأصفر
المناطق الصفراء ذات الخطورة المعتدلة
الإمارات والولايات المتحدة تختتمان منتدى الحوار العسكري
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا : تراجع الأنهار الجليدية وتغير المناخ في جبال الألب
ايطاليا..بدء تطعيم الاطفال بين 5 و11 سنة
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات