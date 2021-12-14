إيطاليا: ارتفاع عدد العاملين بنسبة 500 ألف على أساس سنوي

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - ارتفع عدد العاملين في إيطاليا، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وعلى أساس سنوي بنسبة 505000 عامل، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بحسب المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات".



وأوضح "إيستات" أمس الأثنين أن عدد الأشخاص العاملين في إيطاليا ارتفع بمقدار 505000 في الربع الثالث من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، موضحا أن عدد العاملين ارتفع بواقع 121 الف في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.



وارتفع العدد الإجمالي للعاملين في إيطالي إلى 22.919 مليون عامل.



وأوضح المعهد أن معدل التوظيف بلغ 54.8% بينما بلغ معدل البطالة 9.2%.



وبين المعهد أن عدد الأشخاص العاملين بعقود مؤقتة ارتفع بنسبة 2.3% مقارنة بالربع السابق، مما يجعل المجموع أعلى بقليل من عتبة الثلاثة ملايين. (أنسامد).



