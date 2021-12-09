إيطاليا: تقديم أكثر من 100 مليون جرعة للمواطنين

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - قدمت إيطاليا نحو 100 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، في أقل من 12 شهرا، الأمر الذي يكشف التسارع الكبير الذي حدث في حملة اللقاح ضد فيروس كورونا.



ووفقا للبيانات التي نشرتها الحكومة حتى الآن، فإن نحو 100 مليون جرعة تم تقديمها. وبالمقارنة بالمستوى الأوروبي، فإن إيطاليا تصنف على رأس التصنيفات من حيث الجرعات بمعدل 168.4 جرعة لكل 100 مواطن.



ورغم هذه الأرقام، فإن معدل العدوى لا يزال مرتفعا، فاليوم، قد تم تسجيل 17959 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ 9 أبريل الماضي.



الأمر يصل لزروته في فينيسيا، حيث تم تسجيل 3516 حالة إصابة بكورونا، وهو أعلى معدل منذ بدء الموجة الرابعة من الفيروس.



(أنسامد).



