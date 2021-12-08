إيطاليا: اتحادات نقابية كبرى تدعو إلى إضراب عام في 16 ديسمبر

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - أطلق الاتحاد العام الإيطالي للعمل(CGIL) والاتحاد الإيطالي للعمل (UIL) دعوة لإضراب عام وتظاهرات في 16 ديسمبر المقبل، احتجاجا على مشروع الموازنة للحكومة.



وعبر وزير العمل، أندريا أورلاندو، عن اندهاشه، أمس الأربعاء من هذه الدعوة التي أطلقها اتحادات العمال النقابية للتظاهر في 16 ديسمبر، مؤكدا أن مشروع الموازنة "يعزز الضمانات من أجل العمال".



وقال الاتحاد العام الإيطالي للعمل والاتحاد الإيطالي للعمل، إن مشروع الموازنة "غير مرضية"، فيما يتعلق الأمر بالتخفيضات الضريبية، وإصلاحات المعاشات التقاعدية والسياسة الصناعية، ومنع الشركات متعددة الجنسيات من نقل الانتاج خارج إيطاليا، ومعالجة الوضع "غير المستقر"، الذي يعاني منه كثير من الناس في سوق العمل وخاصة الشباب والنساء.



على سعيد آخر، قال الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال (CISL)، الذي يعد ثالث أكبر تجمع نقابي في إيطاليا، أنه لن يشارك في التظاهرات، موضحا أنه يعارض المبادرات التي من شأنها أن تزيد التوترات الاجتماعية في ظل جائحة كورونا. (أنسامد).



