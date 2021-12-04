10 ملايين إيطالي يسافرون في في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة

ذ (أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - قالت مجموعة فنادق Federalberghi يوم الجمعة إن حوالي 10.118 مليون إيطالي سيتنقلون في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الثامن من ديسمبر والتي ستمتد حتى يوم الأربعاء المقبل، مشيرة أن العديد من الإيطاليين أخذ أيام الإثنين والثلاثاء من أجل الاستمتاع بالإجازة.



وأضافت Federalberghi إن 92.3٪ من المسافرين سيبقون في إيطاليا بينما سيسافر 7.7٪ إلى الخارج.



أكثر من نصف أولئك الذين لديهم عطلة منزلية ، 50.8٪ ، سيبقون في منطقة إقامتهم بينما 30.6٪ سيذهبون إلى منطقة مجاورة.



واشارت مجموعة أصحاب الفنادق إن كل مسافر سيقضي حوالي 3.4 ليلة في المتوسط بعيدا عن المنزل وسيكون متوسط نصيب الفرد من الإنفاق حوالي 416 يورو.



وذكرت Federalberghi إن هذه الإجازة ستولد حجم مبيعات حوالي 3.2 مليار يورو. (أنسامد).



