إيطاليا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - تبدأ إيطاليا تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عام، ضد فيروس كورونا المستجد، الشهر الجاري، بعد أن أعطت وكالة الأدوية الإيطالية كل التصاريح اللازمة لاستخدام جرعات فايزر لهذه الفئة العمرية.



وسيحصل الأطفال الأصغر سنا على ثلث الجرعة التي يحصل عليها المراهقون.



ومن المقرر أن يحصل المستهدفون بهذه الحملة، على جرعتين بفارق 3 أسابيع عن بعضهما، بحسب وكالة الأدوية الإيطالية، التي أعطت الضوء الأخضر لتطعيم هذه الفئة العمرية بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.



وأشارت الوكالة إلى أن اللقاح يظهر مستوى عال من الفعالية، ولم يتم الكشف عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة في الوقت الحالي.



وقال وكيل وزارة الصحة، أندريا كوستا إن الهدف هو تطعيم الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كوفيد- 19 قبل عيد الميلاد. (أنسامد).



