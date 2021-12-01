إيطاليا تدرس فرض ارتداء الكمامة إجباريا في أعياد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - تدرس الحكومة الإيطالية فرض ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن الخارجية والشوارع، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كورونا، خلال فترة أعياد الميلاد.



وأوضح وكيل وزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا، أن فرض ارتداء الكمامة الإلزامي في الأماكن خارج المنزل قيد الدراسة، وهو أمر دعا إليه رؤساء البلديات حول إيطاليا خلال فترة عيد الميلاد.



وبين كوستا، لقناة تليفزيون ري، "نواجه فترة يكون من المعقول فيها التفكير في أنه سيكون هناك تركيز أكبر للناس في شوارعنا"، مضيفا، "من الواضح أننا نفكر في هذا الأمر وسنقيم الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة".



وبشأن موقف الوزارة من متحور أوميكرون لفيروس كورونا، أشار كوستا إلى أنه في الوقت الحالي لا يبدو المتحور "خطيرا بشكل خاص، مضيفا أنه من الضروري الانتظار لمدة 10 إلى 15 يوما للحصول على صورة أوضح. (أنسامد).



