إيطاليا: المستقبل الديموغرافي في أزمة و58 ملايين في 2030

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - تشير التوقعات بشأن المستقبل الديموغرافي لإيطاليا، إلى سيناريو أزمة محتملة، حيث سيتناقص أعداد السكان من 59,6 مليون، وفق احصاء الأول من يناير 2020، إلى 58 ملايين في عام 2030، ثم إلى 54,1 مليون في عام 2050 و47.6 مليون في عام 2070.



وستكون النسبة بين الشباب والمسنين هي واحد لكل 3 في 2050، في حين سينخفض نسبة السكان في سن العمل في 30 عاما، من 63.8% إلى 53.3%، بحسب تقرير جديد للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.



وبحلول عام 2048، من المحتمل أن يكون عدد الوفيات ضعف عدد المواليد، أي 784 ألف وفاة مقابل 391 ألف مولود.



وبحلول عام 2040، سيكون هناك 10.3 مليون شخص يعيشون دون شريك، وفقا للتوقعات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الذي أشار إلى العديد من الديناميكيات التي قد تتسبب في تحولات في الهيكل الأسري، ومنها زيادة الأشخاص الذين يعيشون دون شريك، لاسيما من الرجال الذين يوجد منهم 3.6 مليون شخص يعيشون دون شريك وفق احصاءات 2020، وسيرتفع الرقم إلى 4.3 مليون بحلول عام 2040 أي بزيادة 17%.



وفيما يتعلق بالنساء دون شريك، فقد يرتفع الرقم من 5 إلى 6.1 مليون أي بزيادة 23%، لاسيما في سن الشيخوخة. (أنسامد).



