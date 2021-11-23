إيطاليا: بولونيا وكاتانيا تتصدرات قائمة "الحافلات الخضراء"

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - من بين عواصم الأقاليم الإيطالية، سجلت أقل انبعاثات كربونية ي بولونيا (67.4%، مع 9% حافلات كهربائية أو هجينة)، وكاتانيا (62.1% مع 2.3% حافلات كهربائية أو هجينة).



وجاء في أدنى القائمة كل من كالياري 0.4%، وميلانو 5.2%، وجنوة 5.4%، بحسب تقرير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات"، الذي تم تقديمه للجنتي الموازنة في مجلسي النواب ومجلس الشيوخ الإيطالي.



وقال جيانكارلو بلانجياردو، رئيس معهد إيستات، "إن تعزيز خدمات النقل العام هو الرافعة الرئيسية التي يمكن تطبيقها، للانتقال نحو نظام تنقل حضري ومستدام"، داعيا لضرورة الاستثمار في تطوير البنى التحتية للنقل الجماعي السريع، مع استثمارات لتجديد أساطيل الحافلات.



كما طالب رئيس المعهد، بضرورة استهداف المدن المتوسطة والصغيرة، لتقيل الأثر البيئي للنقل، وتحسين الاستدامة بها.



وفي عام 2020، شكلت الحافلات عديمة الانبعاثات أو المتوافقة مع معايير "يورو 6"، نسبة 38% من المركبات المستخدمة، في حين أنها كانت 12.7% فقط في عام 2016. (أنسامد).



