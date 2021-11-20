إيطاليا:سائقو سيارات الأجرة يدعون لإضراب عام يوم 24 نوفمبر

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - دعا سائقي سيارات الأجرة في إيطاليا إلى إضراب عام يوم الأربعاء المقبل ، 24 نوفمبر ، قائلين إن مشروع قانون المنافسة الحكومي يزيل الضوابط لصالح الشركات متعددة الجنسيات ضد السائقين المستقلين الصغار.



وسيتوج الاحتجاج بمسيرة في روما يشارك فيها سائقون من جميع أنحاء إيطاليا.



ستحمل سيارات الأجرة في محطة قطار Termini في روما رمز الاستجابة السريعة الذي يشرح أسباب الإجراء.



سيتم إرفاق منشور داخل جميع سيارات الأجرة يقول "أنا مدهش لأنني أدافع عن وظيفتي ضد أولئك الذين يرغبون في تدمير خدمة عامة و 40.000 شركة و 40.000 أسرة".



اتخذ سائقو سيارات الأجرة إجراءات ضد خطط إلغاء التنظيم القطاعي في عدة مناسبات في السنوات القليلة الماضية. (أنسامد).



