إيطاليا: العمالة في قطاع الزراعة تقاوم تأثير كورونا

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - على عكس الاتجاه العام، والضربة الموجعة التي تعرضت لها غالبية القطاعات، بسبب وباء كورونا المستحد، إلا أن قطاع الزراعة قاوم بنجاح تداعيات هذا الوباء، إذ تم تسجيل 441.179 عاملا يعملون لحسابهم الخاص في قطاع الزراعة عام 2020، وهو رقم ثابت إلى حد كبير، مقارنة بالعام السابق له.



هذا ما أظهره تحليل لاتحاد الوطني للمزارعين المباشرين Coldiretti بشأن بيانات العمال في قطاع الزراعة.



وبين الاتحاد أن العمل الحر في الزراعة، الذي يمثل 90.1% من المزارعين، يحتفظ بشكل كبير بمكونه من الذكور 294.610 رجلا، ومن المكون الأنثوي، 146.569 سيدة، على الرغم من الصعوبات.



إلى جانب ذلك، فإن المساهمة من العمالة في قطاع الزراعة، كانت مهمة جدا، حيث بلغ عدد العمال المتعاقدين معهم في مجال الزراعة من 1.056.984 عاملا، في عام 2019، بينما في 2020، وصل إلى 1.049.336 عاملا، أي بانخفاض طفيف جدا يبلغ 7600 عاملا، أي ما يعادل 0.7%.



تكشف الأرقام أيضا أن عدد العمال الأجانب قد انخفضوا بسبب صعوبات الحركة جراء الوباء، كما أنتج الوباء ظاهرة جديدة، وهو زيادة عدد الإيطاليين العاملين في مجال الزراعة، الذين عادوا إلى هذا القطاع ورأوه فرصة مثيرة للاهتمام.



هذه الأرقام تبدو قوية في حين أن العديد من القطاعات المرتبطة بالزراعة قد تعرضت للإغلاق، مثل المطاعم على وجه الخصوص. (أنسامد).



