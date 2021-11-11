قمة المناخ: البابا فرانسيس يؤكد ضرورة التصرف بشكل عاجل وشجاع

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - دعا البابا، فرانسيس، في رسالة إلى قمة المناخ "كوب 26"، قادة العالم، إلى التصرف بشكل عاجل وبشجاعة، لمكافحة مشكلة التغير المناخي، مؤكدا أنه لم يعد هناك وقت للتهرب من المشكلة.



وأوضح البابا، في الرسالة التي قرأها وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، في مؤتمر جلاسكو، "لسو ء الحظ، ينبغي أن نلاحظ بمرارة إلى أي مدى نحن بعيدون عن تحقيق الأهداف المرجوة لمكافحة تغير المناخ"، مضيفا:" لم يعد هناك وقت للانتظار، يوجد الآن عدد كبير جدا من الوجوه البشرية التي تعاني من أزمة المناخ هذه".



وأضاف: "يجب أن نتصرف بإلحاح وشجاعة ومسؤولية، يجب علينا أيضا التحرك للتحضير لمستقبل تكون فيه البشرية قادرة على العمل على النفس والطبيعة".



وشبه البابا فرانسيس "الجراح" التي أصابت البشرية جراء وباء كورونا، وظاهرة التغير المناخب، بتلك الجروح التي تنتج عن صراع عالمي، مشددا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بأسره، بإعطاء أولوية لتنفيذ الإجراءات الجماعية والداعمة وبعيدة النظر، مثلما حدث بعد الحرب العالمية الثانية. (أنسامد).



