إيطاليا: 5.6 إيطاليا يعيشون في الخارج بارتفاع 3% خلال كوفيد

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - بلغ عدد الإيطاليين الذين يعيشون خارج الحدود الإيطالية، أكثر من 5.6 مليون مهاجرا إيطاليا، مما يعني أكثر من 9.5% من 59.2 ممليون إيطالي يقيمون داخل إيطاليا، وذلك وفق إحصاءات لبداية العام 2021.



ووفقا لأرقام المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات) فإنه خلال عام كوفيد، خرج من الأراضي الإيطالية ما يقرب من 384 ألف إيطالي إلى الخارج، بينما عاد إلى إيطاليا 166 ألف من الخارج. ووفقا لهذه الأرقام، فقد زاد عدد الإيطاليين المقيمين في الخارج خلال عام كوفيد، بنسبة 3%.



هذا هو ما أوضحه تقرير بشأن الإيطاليين في الخارج.



ونوه التقرير إلى أنه رغم تباطؤ الخروج من البلاد بسبب الحجر الصحي ووباء كورونا، إلا أن الانجاب للإيطاليين المقيمين في الخارج، تسبب في زيادة في عدد المواطنين الإجمالي في الخارج. (أنسامد).



