سفينة الإنقاذ "سي أي 4" تبدأ في إنزال 847 مهاجرا في تراباني

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - بدأت سفينة الإنقاذ الموجودة في البحر الأحمر "سي أي 4" (Sea Eye 4)، مئات المهاجرين الذين أنقذتهم خلال رحلتهم في البحر المتوسط، في ميناء تراباني بجزيرة صقلية الإيطالية.



ووصلت السفينة التي تضم 847 مهاجرا على متنها إلى الميناء الواقع جنوبي إيطاليا، بينهم 170 قاصرا، كانوا على متنها، والعديد من الأطفال، و53 إمرأة، أثنتان منهن حوامل.



وسيتم وضع معظم المهاجرين، بمجرد الانتهاء من عمليات تحديد الهوية والفحوصات الصحية الأولية، على سفنيتين للحجر الصحي في الميناء.



وتم انتشال المهاجرين بواسطة السفينة، في منطقة المياه الواقعة بين ليبيا وصقلية في تدخلات مختلفة.



وأمضى بعض الأشخاص الذين تم إنقاذهم 5 ليالي على متن السفينة، كما قدمت طبيبة السفينية، دانييلا كلاين، العلاج والتدخل الطبي لأكثر من 200 شخص. (أنسامد).



