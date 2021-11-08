سفينة الإنقاذ "سي أي 4" تبدأ في إنزال 847 مهاجرا في تراباني

ايطاليا - كوفيد-19..زيادة جرعات التطعيم ..7 ملايين في 2021
ليبيا..مفوضية الانتخابات تشرع في توزيع بطاقة الناخب
الامارات..الدورة 18 للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطرق
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إيطاليا .. + 6 ٪ في عام 2021
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات