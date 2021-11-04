البابا فرانسيس: ادعموا هؤلاء الذين يعانون من الاكتئاب

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - وجه بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، دعوة إلى دعم الذين يعانون من الاكتئاب، موضحا أن الإرهاق والتوتر يؤديان إلى خسائر نفسية.



وأوضح البابا خلال صلاة نوفمبر: "يجب على الناس دعم أولئك الذين يعانون من الاكتئاب والإرهاق"، مضيفا: "دعونا نصلي من أجل أن يجد كل من يعانون من الاكتئاب أو الإرهاق الدعم والضوء لفتحهم على الحياة".



وتابع، "الإرهاق والتوتر يؤديان إلى إصابة كثير من الناس بالإرهاق العقلي والعاطفي والجسدي"، موضحا، "الحزن واللامبالاه والإرهاق الروحي ينتهي بهم الأمر بالسيطرة على حياة الناس الذين تغلبهم وتيرة الحياة الحالية". (أنسامد).



