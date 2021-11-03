إيطاليا: إنزال 48 مهاجرا في كروتوني بينهم 3 نساء و3 قاصرين

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - تم إنزال 48 مهاجرا، كانوا على متن قارب، في ميناء كروتوني، جنوب إيطاليا، المطلة على البحر الأيوني، بينهم 3 نساء و3 قاصرين.



وكان المهاجرون على متن قارب قبالة ساحل كالابريا، حينما تم اعتراضهم من قبل الشرطة ونقلهم إلى الميناء بالتعاون مع حفر السواحل.



ومن بين الأشخاص الذين تم انقاذهم، 3 إيرانيات وطفلة إيرانية تبلغ من العمر 7 سنوات، وبرفقتهم جنسيات مختلفة، ضمت إيرانيون وعراقيون وطاجيك وباكستانيون، و5 بنغاليين.



وبعد عمليات تحديد الهوية، تدخل الطاقم الطبي للمساعدة، وتم نقل المهاجرين إلى مركز كابو ريتزوتو المحلي، حيث سيبقون حتى نهاية فترة الحجر الصحي.



على صعيد آخر، أنقذت سفينة الإنقاذ الإنسانية، "اوشين فايكنج" 44 مهاجرا كانوا على متن قارب قبالة السواحل الليبية.



ومن بين الذين تم انقاذهم، 4 سيدات و5 قاصرين.



وذكرت منظمة "سوس ميدتيرانيه" أن فريق تابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، قد قدموا المساعدة للمهاجرين الذين تم انقاذهم على متن السفينة. (أنسامد).



