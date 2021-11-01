رجال أعمال إيطاليون يحثون لفتح السياحة إلى المغرب

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - وجه أكثر من 50 رائد أعمال إيطالي خطابا إلى الحكومة الإيطالية، يحثونها فيه بإعادة النظر في الوضع الصحي العام في المغرب وتسهيل السفر إلى هذه البلد.



وتم إرسال الخطاب إلى السفير الإيطالي في المغرب، أرماندو باروكو.



وضم الموقعون على الخطاب رجال أعمال يعملون في مجالات متعددة مرتبطة بقطاع السياحة، بداية من المطاعم إلى الفنادق ووكالات السفر والقطاع العقاري.



ويعيش الموقعون على الخطاب في المغرب ويتابعون عن قرب، معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح الموقعون: "منذ بداية الوباء، كان المغرب مدرجا في القائمة E من البلدان التي تعتبر معرضة للخطر ويتم فرض فترة حجر طوعي مدتها 10 أيام. وحتى الآن، فإن معدل الإصابات الجديدة 400 إصابة يومية، في حين أن المملكة المتحدة المدرجة في القائمة D تسجل على سبيل المثال 45 ألف حالة يوميا، وأولئك الذين يعودون إلى إيطاليا من لندن، على الرغم من احتمال أن يكونوا أكثر خطورة بسبب احتمالية انتقال الفيروس، عليهم فقط إجراء اختبار بي سي أر، بالإضافة إلى الحصول على شهادة التطعيم".



وبين الموقعون أن هذا التصنيف "غير منطقي، خاصة في ضوء حقيقة أن المغرب حقق قدرا كبيرا من التقدم وجهود عديدة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين الأجانب"، موضحين أن شهادة التطعيم إلزامية في المغرب، وحالة الطوارئ لا تزال سارية، وهناك حظر تجوال ليلي ابتداءا من الساعة 11 مساءا.



وعبر الموقعون عن خيبة أملهم، تجاه فتح الأبواب الحذر للسياحة، والبطء في الإجراءات قبل عيد الميلاد.



وكان السفير، قد تعهد بإرسال الرسالة إلى روما. (أنسامد).



