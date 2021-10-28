إيطاليا: 5.3 مليون متقاعد يحصلون على دخل أقل من 1000 يورو

إيطاليا: ارتفاع الإصابات بكورونا بـ 43.2%
وزيادة في حالات العلاج في المستشفى بنسبة 7.5%
مصرف ليبيا المركزي يستعين بخبرات فرنسية لتطوير خدماته
منافسات مثيرة في بطولة الإمارات لجمال الخيول
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر