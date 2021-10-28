إيطاليا: 5.3 مليون متقاعد يحصلون على دخل أقل من 1000 يورو

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - كشف مرصد "Inps" الإيطالي أن هناك أكثر من 5.3 مليون متقاعد في إيطاليا، يتلقون دخل إجمالي أقل من 1000 يورو.



وأوضح المرصد أن 33.4% من إجمالي المتقاعدين في إيطاليا يتلقون دخل أقل من هذا الرقم، ولا يحصلون سوى على 12% من مبلغ 307.690 مليون يورو المدفوعة للتقاعد خلال العام.



وبين المرصد أن غالبية المتقاعدين الذين يتلقون أقل من 1000 يورو، من النساء (3.4 مليون متقاعدة).



وفيما يتعلق بأعلى المعاشات، فتبلغ أكثر من 4 آلاف يورو شهريا، ويستفيد منها 585 ألف متقاعد (3.6% من الإجمالي) بدخل إجمالي 40 مليون يورو (13.2% من الإجمالي).



يوضح المرصد:" تشكل النساء 52% من المتقاعدين البالغ عددهم أكثر من 16 مليون متقاعد، ومع ذلك، فقد حصلوا في عام 2020 على 16.233 يورو في المتوسط مقارنة بمتوسط الرجال 22.351 يورو للرجال، بفارق 27%).



(أنسامد).



