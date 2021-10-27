إيطاليا: 1.3 مليون أسرة تحصل على دخل المواطنة في سبتمبر

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - في شهر سبتمبر، كان حوالي 1.34 مليون أسرة، دخل أو معاش تقاعدي، بعدد يقترب من 3 ملايين شخص وبمتوسط مبلغ مدفوع على المستوى الوطني 546 يورو، بحسب بيانات مرصدت Inps، بشأن الدخل والمعاشات التقاعدية للمواطنة ودخل الطوارئ.



وبين شهري يناير وسبتمبر، بلغ عدد الحاصلين على دخل المواطنة أكثر من 1.52 مليون أسرة، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش المواطنة أكثر من 160 ألف، ليصبح المجموع أكثر من 1.68 مليون أسرة، وحوالي 3.8 مليون شخص، بمتوسط مبلغ 547 يورو.



ومن بين 3 ملايين شخص، كان هناك 742 ألف قاصر.



وبحسب توزيع أعضاء الأسر، كشفت البيانات أن 64% من المستفيدين هي أسر مكونة من شخص أو شخصين على الأكثر، بينما بلغ متوسط عدد الأفراد لكل وحدة عائلية 2.2 فرد، ومتوسط عمر الأفراد 36.3 سنة.



ومقابل متوسط المبلغ الذي تم دفعه في سبتمبر البالغ 546 يورو، تلقى ما يقرب من 60% من الأسر مبلغا شهريا قدره 600 يورو، بينما هناك 1% من الأسر حصلت على مبلغ شهري 1200 يورو.



وبالنسبة للجنسيات، فإن 86% من المستفيدين يحملون الجنسية الإيطالية، و9% مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ولديهم تصريح إقامة، و4% مواطنين أوروبيين. (أنسامد).



