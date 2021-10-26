ترشح فيلم "كانت يد الله" لتمثيل إيطاليا في الأوسكار

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - أنه فيلم "كانت يد الله " E' stata la mano di Dio""، للمخرج باولو سورينتينو، الذي سيمثل إيطاليا في جوائز الأوسكار، في فئة الفيلم الدولي.



وتم اختيار الفيلم اليوم، الثلاثاء، من قبل لجنة الاختيار، التي تم انشاءها بواسطة المؤسسة الوطنية لصناعة السينما والصوتيات والمرئيات "أنيكا"، بطلب من الأكاديمية الإيطالية للسينما.



وجاء اختيار الفيلم بين 18 عمل تم اقتراحهم على اللجنة، تم بثهم أو يتم بثهم خلال العام الجاري وحتى نهاية ديسمبر.



ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار بشكل كامل في 8 فبراير 2022، على أن يجرى حفل توزيع الجوائز في لوس أنجلوس في 27 مارس.



وعلق المخرج باولو سورنتينو، على اختيار فيلمه، قائلا "كانت يد الله، هو الفيلم الأهم والأكثر ألما، وأنا سعيد بأن ألم اليوم يقود إلى السعادة"، مضيفا، "اليوم ليس فقط سوى أول خطوة، وجمال هذا السباق هو أن المنافسة الوحيدة في العالم التي يصل فيها إلى المراكز الخمسة الأولى، يعد انتصارا".



وتابع: "يسعدني اختيار هذا الفيلم، أشكر بصدق لجنة مؤسسة أنيكا، والتي اختارت فيلمي بين العديد من الأفلام الجيدة". (أنسامد).



