توقفت خدمة سيارات الأجرة في جميع أنحاء إيطاليا بسبب الإضراب

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - قالت نقابات العمال أمس يوم الجمعة إن خدمات سيارات الأجرة توقفت فعليا في جميع أنحاء إيطاليا بسبب إضراب للسائقين لمدة يوم واحد.



وقالت النقابات إن "السائقين توقفوا عن العمل في المدن الإيطالية الكبرى منذ الساعة الثامنة صباح اليوم".



قالوا إن وفدا من عدة مئات من السائقين كان يتظاهر خارج وزارة الصناعة في روما و "نحن نتظاهر من أجل تنظيم أفضل لتطبيقات ركوب الخيل وضد دخول السائقين غير الشرعيين إلى القطاع".



وسارت نحو 300 سيارة أجرة في وسط تورينو احتجاجا.



انضم حوالي 80 ٪ من جميع سائقي سيارات الأجرة الإيطاليين إلى الإضراب ، وفقا لنقابات تاكسي هم: Ugl و Federtaxi Cisal و Tam و Satam و Claai و Unimpresa و Usb taxi و Or.S.A taxi و Ati Taxi و Fast Confsal و Associazione Tutela Legale Tai (أنسامد).



