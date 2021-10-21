دي مايو يشارك في المؤتمر حول استقرار ليبيا في طرابلس

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - يشارك وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في المؤتمر الدولي لوزراء الخارجية، الذي تستضيفه العاصمة الليبية، من أجل دعم المبادرة بشأن استقرار ليبيا.



ومن المتوقع تبني الإعلان النهائي للمؤتمر في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، لكن مسودة الأجندة تكشف عن توترات على الأرض بشأن توحيد الميلشيات وإخراج المرتزقة والقوى الأجنبية، بالإضافة إلى خطة حول تأمين الحدود الجنوبي.



ويأتي في مسودة الأجندة أن هدف المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الخارجية الليبية والبعثة الأممية في ليبيا، هو تقييم آليات قائمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن 2570 و2571، ونتائج مؤتمري برلين الأول والثاني بشأن ليبيا.



وفي الدعوة التي وجهتها وزير الخارجية الليبية، أوضحت أن المؤتمر سوف يساعد على تطبيق مبادرة استقرار ليبيا، التي أطلقتها، من أجل إنشاء "مجموعة دولية تحت قيادة ليبيا والأمم المتحدة، لتصبح كملتقي"، يعمل على مواجهة التحديات والتهديدات، إضافة إلى توحيد آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ونتائج المؤتمرات الدولية.



(أنسامد).



