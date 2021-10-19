إيطاليا تقتنص جائزتين من أصل 5 في "أيرث شوت"

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - اقتنصت إيطاليا جائزتين من أصل 5 جوائز في فئات "أيرث شوت" للأمير البريطاني، ويليام.



واستطاعت إيطاليا الحصول على جائزتين لفئتين من 5 فئات تكرمهم جوائر أيرث شوت، حيث فازت مدينة ميلان بجائزة "بناء عالم حر من النفايات"، عن مشروع لإعادة تدوير مواد الطعام، بينما حصدت "انابتر Enapter"، وهي شركة مقرها إيطاليا، على جائزة "إصلاح مناخنا"، لتقنية " AEM Electrolyser" التكنولوجية.



وفيما يتعلق بمشروع إدارة النفايات، فيرتكز مشروع مدينة روما على جمع الطعام من المحلات والمتاجر ومقاصف الشركات، وإعطائها للمنظمات غير الحكومية لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا.



أما عن تقنية شركة انابتر، فهي تحويل الكهرباء المتجددة إلى غاز الهيدروجين الخالي من الانبعاثات، واستخدامه كوقود للسيارات والطائرات والصناعة وتدفئة المنازل.



وأيرث شوت، هو جائزة بيئية أطلقها دوق ودوقة كامبريدج، وتهدف إلى تحفيز التغيير والمساعدة في إصلاح كوكبنا خلال السنوات العشر القادمة. (أنسامد).



