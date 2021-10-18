3 إيطاليين يلقون مصرعهم في حادث سيارة بالرياض

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - لقى 3 إيطاليين مصرعهم في حادث في صحراء بالعاصمة السعودية، الرياض، ومن بينهم الراقص أنطونيو كاجيانلي، من مدينة بيشيليي، بمقاطعة بارليتا أندريا تراني، والبالغ 33 عاما من عمره.



ورغم وقوع الحادث يوم السبت الماضي، إلا أن وسائل الإعلام المحلية في المملكة السعودية نشرت هذا الحادث، أمس السبت.



وشارك كاجيانلي في أحدث إصدار من مهرجان الموسيقى "نوت ديلا تارانتا".



وكان الراقصون في هذه البلد العربي لتقديم عروض، ولكن في يوم إجازاتهم، قرروا القيام برحلة في الصحراء مع مجموعة من 10 أشخاص.



ووفقا للمعلومات، فإن السيارات التي سافروا على متنها انتهى بها الأمر في الجرف. وبالإضافة إلى الإيطاليين الثلاثة، فقد لقى اثنان آخران من السكان المحليين مصرعهم. (أنسامد).



