تأكيد الحكم على جوليو لولي في الاستئناف

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - أكدت محكمة الاستئناف في مدينة بولونيا الإيطالية الحكم الصادر بالسجن أربع سنوات وستة أشهر على رجل الأعمال الإيطالي جوليو لولي، الذي كان يعمل في مجال اليخوت، والذي أدانته محكمة درجة أولى في شهر فبراير الماضي.



وكانت محكمة ريميني قد برأته من تهم الابتزاز، الا أنها حاكمته عن جرائم أخرى مثل التزوير والاحتيال، وإدارة جمعية إجرامية.



تم ترحيل مؤسس شركة "ريميني" لليخوت من ليبيا في عام 2019، والتي فر إليها منذ سنوات بعد انهيار شركته. ثم اعتقل وحكم عليه في ليبيا بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب ودعم جماعة انفصالية متطرفة.



ويواجه اتهامات بالإرهاب وتهريب الأسلحة أمام السلطات القضائية في روما. (أنسامد).



