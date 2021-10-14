إيطاليا: بدء محاكمة مسؤولين أمنيين مصريين في قضية ريجيني

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - انطلقت في العاصمة روما، اليوم الخميس، المحاكمة الغيابية لأربعة مسؤولين أمنيين مصريين، بشأن اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراة الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي وقع في عام 2016.



وكان الطالب الإيطالي، المولود في فريولي، شمال شرقي إيطاليا، قد اختفى في القاهرة في 25 يناير 2016، قبل العثور على جثته بها آثر تعذيب، في 3 فبراير من العام نفسه، على جانب الطريق باتجاه الاسكندرية.



وتعرض الطالب لتعذيب بشكل شديد، وقالت والدته إنها لم تتعرف عليه سوى من طرف أنفه.



وتحاكم محكمة الجنايات الثالثة في روما، كل من اللواء في الأمن الوطني المصري، طارق صابر، ومعاونيه، العقيدان آسر كمال وحسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم، في هذه القضية.



وقرر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، الوقوف كمدعي مدني في القضية.



وتخصص الجلسة الأولى للمسائل الإجرائية.



وقال ممثلو الإدعاء في روما إن ريجيني، تعرض للتعذيب على مدار أيام، مما أدى إلى معاناة جسدية حادة، من خلال تعرضه للركلات واللكمات والضرب بالعصي وقطع بأدوات حادة، وكذلك حرقه بأشياء ملتهبة وضربه في الجدران.



ومن جانبه، قال النائب العام المصري، حمادة الصاوي، إنه "لا توجد أدلة كافية لإثبات الاتهامات".



وفي مرات مختلفة، قدمت مصر تفسيرات مختلفة حول وفاة ريجيني، من بينها تعرضه لحادث سيارة، ومشاجرة مع عشاق مثليين، واختطاف وقتل بواسطة عصابة اختطاف مزعومة، تم القضاء عليها ووضع وثائق لريجيني في مخبأهم.



وكان رئيس نقابة الباعة الجائلين، قد وجه أصابع الاتهام إلى ريجيني، بكونه جاسوس محتمل.



وأدى عدم تعاون مصر في القضية إلى سحب روما مؤقتا سفيرها من القاهرة لفترة. (أنسامد).



