ترييستي الإيطالية بين أفضل 6 مدن أوروبية لمحبي المشي

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - من برلين المفعمة بالحيوية، إلى ترييستي الإيطالية، مرورا بأسواق مارسيليا، ثم وصولا إلى كوبنهاجن وأشبيلية ولشبونة، أنهم أفضل 6 مدن أوروبية لأولئك الذين يحبون المشي، بحسب اختيار صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وجاءت العاصمة الألمانية، برلين في طليعة هذه المدن، نظرا لمركزها التاريخي وباب براندبورج، ورايخستاج، مرورا بالأروقة الجميلة في برلين الشرقية.



وجاءت بعدها، مدينة ترييستي الإيطالية، حيث ذهب التفكير إلى وصف هذه المدينة بواسطة الروائيجيمس جويس، الذي وصف المدينة بأنها مكان طبيعي خلاب ليدء المشي المتعرج، حتى مع إمكانية الصعود إلا فيلا أوبيسينا المطلة على خليج تريست.



وأضاف الكاتب: "إذا لديك طاقة للمشي لمسافة أبعد، يمكنك الاستمرار على مسار ترابي مشجر طويل، لطريق نابليون باتجاه بروسيكو".



(أنسامد).



