إيطاليا: مشروع لخفض الانبعاثات في البحر المتوسط

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - انطلق مشروع لقياس درجة تلوث الهواء في سواحل البحر المتوسط، ضمن إطار مبادرة بشأن تطبيق اللوائح البيئية في النقل البحري على طول البحر المتوسط.



ويجري مركز الأبحاث الوطني الإيطاليا، قياس لدرجة نقاء الهواء في المواني البحرية الواقعة على البحر المتوسط، ضمن مشروع " Life4MedECA"، وهو مبادرة مرتبطة بمحادثات انبعاثات البحر المتوسط، الجارية بين 22 حكومة دولة مطلة على البحر، لتقييم آثار اللوائح البيئية الأكثر صرامة على النقل البحري.



ومن المفترض أن يتم استخدام الوقود الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت داخل منطقة البحر المتوسط لتقليل الانبعاثات والجسيمات الدقيقة.



وفي عام 2019، روجت إيطاليا، كدولة مضيفة لمؤتمر "كوب 21"، لاتفاقية برشلونة، لهذا المشروع، وسوف يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في 7 ديسمبر المقبل، خلال قمة "كوب 22" في تبكريا.



وبحسب بيان صادر من المركز الإيطاليا، فإنه من أجل فهم التأثيرات على نظام النقل في البحر المتوسط، والآثار على الصحة العامة والبيئة، فقد منحت المفوضية الأوروبية ووزارات البيئة في إيطاليا وإسبانيا وهولندا وفرنسا، مشروع Life4MedECA سلسلة من الدراسات والقياسات المتعمقة لجودة الهواء في موانئ البحر.



وتم إجراء قياس لجودة الهواء في الموانئ الإيطالية بين 1 و6 أكتوبر الجاري، وستستمر القياسات في مالطا والدول غير الأوروبية، على مدار عام 2022. (أنسامد).



