إيطاليا : إفتتاح النوادي الليلية بنسبة 50٪

(أنسامد) - أكتوبر 9 - روما - منحت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي جميع النوادي الليلية الداخلية في إيطاليا الإذن لإعادة فتح 50٪ من طاقتها اعتبارا من يوم الاثنين ولإعادة فتح الأماكن الثقافية مثل دور السينما والمسارح بنسبة 100٪ ، بدلا من أن تكون نصف ممتلئة كما كانت حتى الآن.



قطاع النوادي الليلية هو آخر قطاع يسمح له بإعادة فتحه حيث تم تخفيف قيود COVID-19 بفضل بيانات العدوى المحسنة والمستويات العالية من تغطية التطعيم.



ذهبت الحكومة إلى أبعد من توصيات لجنة المستشارين الخبراء التابعة لـ CTS بشأن المعركة ضد فيروس كورونا ، والتي اقترحت إعادة فتح النوادي الليلية إلى 50٪ من طاقتها.



ستكون الأندية الخارجية قادرة على العمل بنسبة 75٪ من السعة.



سيتعين على مرتادي النوادي الليلية الحصول على جوازالمرور الصحي للقاح Green Pass لدخولها، والتي لا يسمح لها بفتحها إلا إذا كانت في مناطق بيضاء منخفضة الخطورة من COVID.



لن يضطر العملاء إلى ارتداء أقنعة الوجه في حلبة الرقص ولكنهم سيفعلون في مناطق أخرى من النوادي.



ستكون الملاعب قادرة على السماح للمشاهدين بـ 75٪ من السعة ، بدلا من 50٪ في الوقت الحالي ، بينما ستكون الملاعب الرياضية الداخلية قادرة على زيادة السعة إلى 60٪ (أنسامد).



