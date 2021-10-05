محكمة إيطالية ترفض تسليم القائد الانفصالي لكتالونيا بوتشدمون

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة ساساري، بجزيرة سردينيا، بوقف إجراءات ترحيل القائد الانفصالي لإقليم كتالونيا، كارلس بوتشدمون، الذي تم توقيفه خلال دخوله للجزيرة نهاية الشهر الماضي.



وعلقت المحكمة إجراءات الترحيل ضد بوتشدمون، بعد طلب من المدعية العامة الإيطالية، ومحامي الدفاع عن بوتشدمون، الذين طالبا بعدم تسليمه إلى إسبانيا.



وأوضحت المحكمة أن تعليق ترحيل بوتشدمون يأتي في انتظار تعريف الإجراءات المعلقة بشأن بوتشدمون، منها تعليق الحصانة، إضافة إلى انتظار إعلان المسألة التي تجريها في الوقت الحالي محكمة العدل الأوروبية بشأنه.



وفي 24 سبتمبر الماضي، أعلن مستشار بوتشدمون أن هذا الأخير تم توقيفه خلال دخوله إلى جزيرة سردينيا، على خلفية الملاحقات الإسبانية التي تتهمه بإثارة الفتنة واختلاس أموال عامة. (أنسامد).



