متظاهرون في أليطاليا يغلقون الطريق السريع روما-فيوميتشينو

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - أغلق عمال أليطاليا الطريق السريع من روما إلى مطار فيوميتشينو إحتجاجا على تخفيضات كبيرة في الوظائف حيث تحولت شركة النقل الوطنية الإيطالية إلى ITA الشهر المقبل .



حاولت الشرطة تغيير مسار المسيرة التي تألفت من عدة مئات من الأشخاص.



ونفت مصادر بالشرطة استخدام القوة لمحاولة وقف المتظاهرين، مشيرة إن الضباط لم يستخدموا هراوات على المتظاهرين.



من المقرر فقدان عدة آلاف من الوظائف في ITA التجسيد الجديد لشركة Alitalia ، والتي تمثل Italia Trasporto Aereo ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في منتصف أكتوبر. كما سخفض رواتب الطيارين وطاقم الطائرة إلى النصف تقريبا.



هناك خلاف بين الإدارة والنقابات في الهيئة الجديدة المملوكة للدولة بشأن خفض الوظائف.



ستبدأ ITA عملياتها في منتصف أكتوبر مع 2800 موظف يتعاملون مع أنشطة الطيران ، وهو رقم سيرتفع إلى حد أقصى قدره 5750 بحلول نهاية خطة العمل الحالية في عام 2025 ، حسبما أبلغت الشركة النقابات العمالية.



تتوقع ITA أن تعمل بكامل طاقتها اعتبارا من 15 أكتوبر.



ستبدأ ITA بأسطول مكون من 52 طائرة ، والذي سيرتفع إلى 78 في عام 2022 مع وصول الجيل الجديد من الطائرات ، وفقًا للخطة الصناعية الجديدة للشركة.



وسيزيد الأسطول إلى 105 طائرات بحلول نهاية عام 2025 ، بما في ذلك 81 طائرة من الجيل الجديد (77٪ من الأسطول) لتقليل الأثر البيئي للشركة وتعزيز الكفاءة. (أنسامد).



