إيطاليا: 42 ألف آب وأم يتركون عملهم في 2020 و77% منهم نساء

دي مايو يؤكد أهمية التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا
وإلا هناك مخاطر أعمال عنف وعدم الاستقرار
الرئيس التونسي يصدر أمرا بتدابير استثنائية جديدة
دبي تستضيف معرض "غازتك" للغاز الطبيعي والهيدروجين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية ..حفل موسيقي متنقل علي متن كمان عملاق يمر عبر القناة الكبري
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي