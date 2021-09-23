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إيطاليا: 42 ألف آب وأم يتركون عملهم في 2020 و77% منهم نساء
    (أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - اضطر 42 ألف آب وأم في إيطاليا، لديهم أطفال تصل أعمارهم إلى 3 سنوات، تركوا وظائفهم خلال عام 2020، بحسب ما أوضحة مفتشية العمل الوطني الإيطالي.

    ووفقا للبيانات التي نشرت أمس، فإن 77% من هؤلاء الآباء الذين غادروا وظائفهم، من النساء.

    ورغم ذلك، فقد أوضحة مفتشية العمل أن هذا الرقم للآباء الذين تركوا عملهم في 2020، هو أقل بـ18% عن النسبة المسجلة في العام السابق، 2019، أي قبل وباء كورونا.

    وأوضحت المفتشية أيضا أن الاستقالة بين الآباء الذكور الجدد انخفضت بنسبة 31.1%، خلال العام الماضي، بينما انخفضت الاستقالات للأمهات الجدد بنسبة 13.6%. (أنسامد).

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