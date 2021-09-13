إيطاليا : مدراء المدارس ينتقدون إلزام الآباء بالجرين باس

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - انتقدت رابطة مديري المدارس الإيطالية قرار الحكومة بجعل جواز سفر لقاح Green Pass COVID-19 إلزاميا لجميع البالغين الذين يدخلون مدارس البلاد ، بما في ذلك أولياء الأمور.



قال أنتونيلو جيانيللي ، رئيس الرابطة الوطنية لمديري المدارس ، لقناة La7 التلفزيونية: "أتفهم شرط تمديد الممر الأخضر إلى أولياء الأمور (المرافقين لأطفالهم) ، لكن هذا سيخلق مشكلة هائلة للمدارس". "سوف تتشكل طوابير خارج المدارس وداخلها لإجراء الفحوصات وهناك خطر من تشكل حشود من الناس.



وأستطرد "لا يمكنك مقارنة حالة المطاعم أو المحطات لأنه ، في هذه الحالات ، لا يسمح للجميع بالدخول في نفس الوقت كما يحدث في المدارس".



قررت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الخميس الماضي توسيع نطاق جواز سفر اللقاح بحيث ينطبق على الآباء وكذلك الأشخاص الذين يعملون لحساب مقاولين خارجيين يقدمون خدمات للمدارس ، مثل موظفي المقصف وعمال النظافة.



وقد تم بالفعل جعله إلزاميا للمعلمين وموظفي المدارس الآخرين الذين تستخدمهم الدولة. (أنسامد).



