إيطاليا تسجل 5621 حالة إصابة جديدة بCovid و 62 وفاه

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - كشفت وزارة الصحة الإيطالية يوم الجمعة إن إيطاليا سجلت 5621 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 في فترة الـ 24 ساعة الماضية وتوفي 62 مصابا بفيروس كورونا هنا في ذلك الوقت.



ويعتيرهذا الرقم الجديد مرتفعا مقارنة ب 5522 إصابة جديدة و 59 حالة وفاة يوم الخميس.



بلغ عدد الوفيات في إيطاليا بسبب COVID-19 الآن 129.828. (أنسامد).



