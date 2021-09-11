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إيطاليا تسجل 5621 حالة إصابة جديدة بCovid و 62 وفاه
    (أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - كشفت وزارة الصحة الإيطالية يوم الجمعة إن إيطاليا سجلت 5621 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 في فترة الـ 24 ساعة الماضية وتوفي 62 مصابا بفيروس كورونا هنا في ذلك الوقت.

    ويعتيرهذا الرقم الجديد مرتفعا مقارنة ب 5522 إصابة جديدة و 59 حالة وفاة يوم الخميس.

    بلغ عدد الوفيات في إيطاليا بسبب COVID-19 الآن 129.828. (أنسامد).

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