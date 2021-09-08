6 جامعات إيطالية بين أفضل 250 في العالم

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - جاءت 6 جامعات إيطالية ضمن قائمة أفضل 250 جامعة في العالم، وفقا لتصنيف الجامعات العالمية التي جمعتها تايمز هاير أديوكيشن Times Higher Education (THE)، والذي أظهر هيمنة جامعة أكسفورد البريطانية للعام السادس على التوالي على مجموع 1662 جامعة من 99 دولة.



وجاءت جامعة بولونيا في المركز الأول من حيث ترتيب الجامعات الإيطالية في التصنيف، في المرتبة الـ 172، تلتها جامعة سبينزا في روما، ومدرسة بيزا العليا العادية وجامعة كاميرينو وبيروجيا.



وجاءت جامعتان من بريطانيا ضمن أفضل 10 جامعات، وهما أكسفورد، في المركز الأول، وكامبريدج في المرتبة الخامسة، بينما احتلت الجامعات والمعاهد الأمريكية المراكز الثمانية الأخرى. (أنسامد).



