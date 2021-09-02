إيطاليا: المحكمة الإدارية تؤكد وجود الممر الأخضر في المدارس

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، وجوب حمل شهادة المرور الخضراء "كوفيد-19"، لجميع موظفي المدارس، ردا على التماسين تم تقديمهما لتعليق هذه الإجراءات للعاملين في القطاع.



ورفضت المحكمة، وفق حكمين صادرين، الالتماسات المقدمة بتعليق جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم، والتي بموجبها، إجبار حيازة شهادة المرور الأخضر من قبل موظفي المدارس.



ومنذ بداية سبتمبر الجاري، فرضت إيطاليا حمل شهادات المرور الخضراء إجباريا في المدارس والقطارات والطائرات والحافلات لمسافات بعيدة، بعد فرضها في وقت سابق على المطاعم والمقاهي. (أنسامد).



