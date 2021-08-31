"الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" تدعو لليقظة تجاه تونس

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - دعت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، التي تضم 80 منظمة حقوقية، بالإضافة إلى مؤسسات وأفراد في 30 دولة أوروبية وواقعة على البحر المتوسط، إلى اليقظة الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وكذلك القيود المحتملة على الحريات في تونس، بعد تمديد الرئيس قيس سعيد، للإجراءات الاستثنائية.



وفي بيان نشرته أمس، الأثنين، أوضحت الشبكة أن اليقظة المناسبة هي أمر ضروري لضمان بقاء تونس كمثال للديمقراطية في المنطقة، وإلا ستكون حقوق الإنسان والضمانات الدستورية والديمقراطية في خطر في تونس.



كما اعتبرت الشبكة أنه من الضروري إعلان "فترة واضحة" لإنهاء حالة الطوارئ والعودة إلى سيادة القانون والديمقراطية، مضيفة أن العودة إلى العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة على أساس الفصل بين السلطات، هو أمر ضروري، لاسيما في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الكبيرة.



وجاء بيان الشبكة بعد إعلان الرئيس التونسي تمديد حتى إشعار آخر، تعليق نشاط البرلمان.



ونددت المنظمة بإغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدة أن المؤسسات الدستورية أمر ضروري للانتقال الديمقراطي وتضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (أنسامد).



