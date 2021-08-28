مديرأوفيزي لمنتدى أنسا:إرتفع عدد زوار أوفيزي بنسبة 70٪

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - ارتفع عدد زوار معرض أوفيزي بنسبة 70٪ في النصف الأول من شهر أغسطس مقارنة بالعام الماضي ، وفقا لما قاله المدير هايك شميدت في منتدى ANSA يوم الجمعة.



وأضاف إن متحف فلورنسا الشهير زار أكثر من 157 ألف زائر في النصف الأول من هذا الشهر.



كان هذا انخفاضا بنسبة 23٪ فقط عن "العام الذهبي لعام 2019" ، والذي كان عاما جيدا بشكل خاص.



قال شميدت: "إن التعافي بعد الوباء يسير على ما يرام حقا فمن من مايو إلى اليوم ، حققنا نموًا مستمرا وهو مستمرخ وتى الممر الأخضر (جواز سفر اللقاح) لم يكن يمثل مشكلة" .



وأستطرد "يصل زوارنا مستعدين ، مع اجتياز أو دليل على اختبار COVID السلبي" (أنسامد).



