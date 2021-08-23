حركة طالبان تضرب نساء جمعية خيرية في ميلانو

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - قالت جمعية بانجيا PANGEA الخيرية في ميلانو على حسابها على إنستجرام اليوم الاثنين إن بعض الناشطات في الجمعية قد تعرضن للضرب على أيدي طالبان في مطلع الأسبوع ، ونشرت صورا لوصول النشطاء وعائلاتهم إلى كابول.



وقالت الجمعية "تعرضت بعض نساء بانجيا للضرب على أيدي طالبان .رؤية صورهم المكدومة كانت مفزعة للقلب".



وأضافت بانجيا إنها تعمل بلا توقف لمساعدة عمالها في كابول وعائلاتهم للوصول إلى المطار في العاصمة الآسيوية.



وأستطردت " لقد كانت اياما صعبة. النساء العاملات في جمعية بانجيا وعائلاتهن محاصرات في الحشود لساعات ، بدون ماء ، وأطفالهن الصغار بين أذرعهم"، مشيرة "إن الأطفال شهدوا مشاهد عنف غير مسبوق وهم خائفون للغاية". (أنسامد).



