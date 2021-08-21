ماتاريلا : الحصول على تعطعيم COVID واجب مدني

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة إن الحصول على تعطعيم COVID واجب مدني.



وأضاق ماتاريلا في الاجتماع السنوي لمجموعة الناشطين الكاثوليكية المؤثرة Comunione e Liberazione (CL) في ريميني: "المسؤولية تبدأ بأنفسنا".



وأستطرد "إن الحصول على اللقاحات ، من بين العديد من الأمثلة ، واجب ليس طاعة لمبدأ مجرد ، ولكن لأنه ولد من واقع ملموس يُظهر أن اللقاح هو أكثر الوسائل فعالية التي لدينا تحت تصرفنا للدفاع عن أنفسنا وحماية أضعف منها والأكثر تعرضا لأخطار جسيمة .إنه عمل محب تجاههم ، كما قال البابا فرانسيس قبل أيام".



وتابع ماتاريلا: "وجدنا أنفسنا أكثر هشاشة مما كنا نظن بسبب فيروس كورونا. "لقد فهمنا بوضوح أكبر أننا بحاجة إلى دعم الآخرين. ولقد عانينا من الألم والخوف والعزلة.ولكن في المجتمع وجدنا موارد ثمينة ، حاسمة للتأكد من أن آمالنا وتطلعاتنا لن يتم اقتلاعها ويمكن أن تجد التأكيد والتنمية".



وسلط رئيس الدولة انتباهه الضوء علي استيلاء طالبان على أفغانستان ، فقال إن "فقدان البعض للحرية يؤثر على العالم كله". (أنسامد).



