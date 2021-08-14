إيطاليا : غضب من اقتراح تسمية ميدان في روما بإسم هتلر

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - أثار أندريا سانتوتشي ، مستشار سابق لحزب العصبة في بلدة كوليفيرو بالقرب من روما ،غضبا باقتراحه تسمية ميدان في روما باسم أدولف هتلر.



قال سانتوتشي إنه يؤيد إعادة تسمية ساحة Piazzale dei Partigiani (ساحة الحزبيين) في روما على اسم الديكتاتور النازي.



وأشارت فيرجينيا راجي عمدة روما عبر تويتر "اقتراح تسمية Piazzale dei Partigiani على اسم Adolf Hitler غير مقبول ومخزي. "روما هي بكل فخر مدينة مناهضة للفاشية. لن نسمح أبدا بمثل هذا الجنون" ومن جهتها ذكرت الرابطة الوطنية لشركاء إيطاليا (ANPI) إنه ينبغي محاكمة سانتوتشي. وقال فابريزيو دي سانكتيس ، رئيس ANPI في مقاطعة روما ، لوكالة الأنباء الإيطالية (ANSA): "هذه الكلمات حقيرة وأخشى ألا يشعر الشخص الذي قالها بالخزي".



واضاف "لا اعتقد انها حرارة منتصف الصيف ولكن وصول الحملة الانتخابية (للانتخابات المحلية) هو الذي يخرج هؤلاء الفاشيين. إنه أمر لا يطاق. يجب أن يتهم بالاعتذار عن الفاشية". (أنسامد).



