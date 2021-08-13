وفاة مؤسس منظمة إيمرجنسي الطبية الانسانية

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - توفي مؤسس منظمة الطوارئ الطبية غير الحكومية الايطالية (إيمرجنسي) الجراح جينو سترادا عن عمر ناهز 73 عاما، حسبما أفادت أسرته اليوم الجمعة.



كان جينو سترادا طبيب حربي، وعمل في العديد من مناطق النزاع لصالح الصليب الأحمر قبل أن يؤسس منظمة إيمرجنسي مع زوجته الراحلة تيريزا سارتي في عام 1994.



منذ ذلك الحين، عالجت منظمة الطوارئ أكثر من 11 مليون شخص في 19 دولة مختلفة، وتعمل حاليًا في أفغانستان وإريتريا والعراق وإيطاليا وسيراليون والسودان وأوغندا واليمن.



وكتبت سيسيليا ابنة سترادا، والرئيسة السابقة للمنظمة في صفحتها بموقع "تويتر" : أصدقائي، توفي والدي جينو سترادا. ونعى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مؤسس منظمة إيمرجنسي، قائلا إن سترادا أعاد "الحياة حيث أرادت الحرب فرض العنف والموت". (أنسامد).



