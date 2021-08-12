لأول مرة..عالمة إيطالية تحصل على "ميدالية ديراك" في الفيزياء

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - لأول مرة، يتم منح ميدالية ديراك، واحدة من أشهر الجوائز العلمية الدولي، إلى مواطن إيطالي، أنها الباحثة الإيطالية أليساندرا بونانو، التي تعمل في معهد ماكس بلانك لفيزياء الجازبية في بوتسدام.



العالمة الألمانية حصلت على الميداليا من قبل مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية، وهو معهد أبحاث دولي للعلوم انشئ بموجب اتفاق ثلاثي الأطراف بين الحكومة الإيطالية واليونسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وجاء حصول العالمية الإيطالية لبحثها النظري بشأن الكشف عن موجات الجاذبية.



إلى جانب كونها أول إيطالية، فإن بونانو هي ثاني إمرأة في التاريخ تحصل على هذه الجائزة المرموقة.



اليساندرا بونانو هي رئيسة قسم الفيزياء الفلكية والنسبية الكونية في معهد ماكس بلانك الألماني. بعد تخرجها وحصولها على درجة الدكتوراة في الفيزياء من جامعة بيزا، عملت الباحثة في جنيق ثم فرنسا، قبل أن تنتقل إلى جامعة ميريلاند. وفي عام 2014، تم تعيينها مديرا مشاركا لمعهد ماكس بلانك لفيزياء الجاذبية في بوتسدام.



كما تم تكريم الفيزيائيين، تيبو دامور، وفرانس بريتوريوس وشاول توكولسكي، لمساهمتهم في البحث، الذي جعل من الممكن اكتشاف موجات جاذبية. (أنسامد).



