الفاتيكان: البابا فرانسيس يحصل على الشهادة الخضراء"كوفيد-19"

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - بعد أن أصبحت معترف بها في جميع دول الاتحاد الأوروبي كشهادة رسمية، أعلنت الفاتيكان تقديمها تصاريح خضراء "شهادة مرور خضراء"، لكل الذين تلقوا اللقاح على أراضيها.



ومن المفترض أيضا، مثلما علمت "أنسا"، أن البابا فرانسيس الثاني، سيحصل أيضا على "شهادة خضراء" خاصة به مثل باقي المواطنين.



وخلال الوقت الحالي، يجرى الإعداد على قدم وساق لفعاليات غير دينية داخل الفاتيكان.



ومن المفترض أن يعقد البابا لقاء عام مع الجمهور في 11 أغسطس الجاري، لكن لم يتم التحقق بعد ما إذا كان الحاضرون سيُلزمون بالحصول على شهادات المرور الخضراء، وهل ستفرض إيطاليا نفس التشريعات الإيطالية المعمول بها في الوقت الحالي، فيما يتعلق بوباء كورونا. (أنسامد).



