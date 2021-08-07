دراسة:نموذج جديد لسياحة الاتحاد الأوروبي ينبثق من الوباء

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - إذا كانت السياحة هي نفط أوروبا ، فإن الوباء قد أوقف ضخها. وقد عانت أوروبا ، التي تمثل 51٪ من سوق السياحة العالمي (منظمة السياحة العالمية ، 2019) ، من انهيار في الطلب يهدد 6.6 مليون وظيفة من أصل 11 مليون وظيفة في هذا القطاع (مركز الأبحاث الأوروبي المشترك ، 2020).



ومع ذلك ، يمكن أن تكون الأزمة الصحية فرصة لإعادة التفكير في نموذج السياحة التقليدي وجعله أكثر ابتكارا وثقافيا واستدامة بيئيا.



إعادة التفكير هذه ضرورية لأن صناعة السياحة ، بطبيعتها ، تركز على النمو الاقتصادي ولا تعطي أي أهمية أو تعطي أهمية قليلة للبيئة والمجتمع والثقافة ، وفقا لنظرة عامة مقدمة من تقرير صادر عن برنامج ESPON المتخصص في تحليل السياسات الإقليمية للاتحاد الأوروبي. استند التقرير إلى فحص تأثير COVID على السياحة في الاتحاد الأوروبي من أجل تحديد اتجاهات تنمية القطاع ، وخاصة فيما يتعلق بالتراث الثقافي.



نقلا عن دراسة أجراها مركز الأبحاث الأوروبي المشترك (JRC) ، يسلط التقرير الضوء على العواقب الدراماتيكية لمخاطر الوباء من حيث التوظيف ، لا سيما في البلدان التي تكون فيها نسبة الوظائف التي تولدها السياحة أعلى ، حيث يكون هناك استخدام أكبر للعمال الموسميين و عدد الزوار الدوليين أعلى.



كرواتيا وقبرص ومالطا واليونان وسلوفينيا وإسبانيا والنمسا هي البلدان التي يمكن أن يكون التأثير فيها أكبر على الوظائف ، تليها إيطاليا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا وهولندا والسويد.



كتب الباحثون أن هناك مناخا من عدم اليقين الكبير الذي يؤثر على مستقبل الأجيال الشابة ، ويضرب "مجالات اجتماعية كاملة ، خاصة وعامة ، من حياتنا ورفاهيتنا".



وقالوا "من الواضح ، مع ذلك ، أن أزمة COVID-19 غير المتوقعة والممتدة والتي لا يمكن التنبؤ بها حتى الآن ستساهم بطريقة رئيسية في توجيه انتباه المواطنين وصناع القرار السياسي إلى الاستدامة والبيئة والمستقبل".



وأوضح الباحثون أن جزءًا أساسيًا من هذا التحدي يتعلق بالتراث الثقافي ، وهو أمر أساسي "لإعادة إطلاق الاقتصاد ، بما في ذلك من خلال تجديد المناطق الحضرية والضواحي".



وينطبق هذا بشكل خاص على إيطاليا وعلى "مناطقها السياحية الساحلية الشاسعة المطلة على البحر الأبيض المتوسط".



وقد تأثرت هذه المناطق بالفعل بـ "تآكل التربة ، والكوارث الطبيعية ، وتأثير تغير المناخ وفيضانات الأنهار" وهي "أكثر المناطق حساسية لظواهر الطقس المتطرفة" إلى جانب "المناطق الساخنة ، مثل وادي بو والبندقية".



وخلصت الدراسة إلى أنه فيما يتعلق بالتحديات الناشئة عن الوباء الحالي ، فإن "المناطق والمدن الأوروبية مدعوة للاستجابة بحلول مبتكرة" ، وإعادة تعريف مفهوم "التجديد" و "الحوكمة". (أنسامد).



