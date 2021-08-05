إيطاليا : واحدة من كل 3 منشآت شاطئية لا تحترم إجراءات كورونا

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - قالت الشرطة الصحية في كارابينيري NAS ناس يوم أمس الأربعاء إن حملة تفتيش في 886 مؤسسة شاطئية إيطالية أظهرت أن واحدًا من كل ثلاثة لا يحترم القانون.



ركز التفتيش على الامتثال لقواعد COVID-19 ، مثل المسافة بين مظلات الشاطئ ، واستخدام أنظمة قياس درجة الحرارة وتوافر مطرات اليد.



وأشارت الشركة إن 21 مؤسسة أغلقت بعد اكتشاف مخالفات خطيرة فيها أثناء عمليات التفتيش.



في إيطاليا ، تؤجر المؤسسات الشاطئية التي يديرها القطاع الخاص كراسي التشمس وتوفر حراس الحياة والخدمات مثل الاستحمام، وعادة ما يكون لديهم بار أو مطعم.



تستحوذ هذه المؤسسات على الكثير من أفضل المناطق على الساحل الإيطالي ، مما يحد من الخيارات للأشخاص الذين يريدون فقط إلقاء منشفة على الرمال وقضاء يوم على الشاطئ مجانا ا. (أنسامد).



