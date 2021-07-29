تقرير : بدء الموجة الرابعة من COVID-19 في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - قالت مؤسسة جيمبي الصحية في تقريرها الأسبوعي لرصد فيروس كورونا اليوم الخميس ، إن إيطاليا "دخلت فعليًا الموجة الرابعة" من عدوى كوفيد -19.



وذكر التقرير أن وفيات فيروس كورونا في إيطاليا زادت في الفترة من 21 إلى 27 يوليو بعد 15 أسبوعا متتاليا من الانخفاضات ، حيث ارتفعت بنسبة 46٪ إلى 111 من 76 في الأسبوع السابق.



واشار إن عدد الحالات الجديدة ارتفع بنسبة 64.8٪ إلى 31963 من 19390، مشيرة إن هناك زيادة بنسبة 42.9٪ في عدد الأشخاص الذين يعزلون أنفسهم بسبب العدوى ، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يعزلون أنفسهم إلى 68510 من 47951.



وأضاف إن هناك زيادة بنسبة 34.9٪ في عدد مرضى فيروس كورونا الذين يدخلون المستشفيات وزيادة بنسبة 14.5٪ في عدد مرضى كوفيد في العناية المركزة. (أنسامد).



